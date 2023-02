Indskiftet dansk angriber sparkede Mainz til sejr

Dermed er Marcus Ingvartsen oppe på syv sæsonscoringer i den tyske liga, hvor han har optrådt i 15 kampe.

Han var i en lang periode fast mand i Mainz’ startopstilling, men i søndagens kamp mod Leverkusen og i de to foregående kampe har han siddet på bænken fra kampstart.

Søndag blev han sendt i spil efter 65 minutter af sin danske cheftræner, Bo Svensson, og scorede det afgørende mål efter 82 minutter.

Han fik lov at sparke straffesparket, efter at Leverkusens Amine Adli klodset havde nedlagt Silvan Widmer i feltet. Tacklingen betød, at Adli fik direkte rødt kort.