Flænsende Højbjerg-aflevering sendte Tottenham mod sejr

Første halvleg var en søvndyssende affære, men i anden halvleg vågnede Tottenham op til dåd og slog West Ham 2-0, da de to klubber fra London søndag mødtes i Premier League.

Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg spillede en stor rolle i det første mål, som satte Tottenham i gang.

Med en formidabel aflevering i dybden sørgede han for, at Ben Davies og Emerson Royal kunne samarbejde om at sende Tottenham i front.