FCK indledte guldjagt med sikker sejr i Silkeborg

To katastrofale minutter for Silkeborg efter pausen bød på en stor forsvarsbrøler og to FCK-scoringer, efter at hjemmeholdet ellers kom flyvende ud til anden halvleg.

Det grundlagde 3-0-sejren til FCK i 18. runde af Superligaen, forårets første.

Specielt var FCK’s venstreside med Mohamed Daramy og Christian Sørensen en trussel for Silkeborg-defensiven fra start, og de kom begge på tavlen i sejren.