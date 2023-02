Lyngby stjal point fra topholdet FCN i overtiden

Det var top mod bund, da FC Nordsjælland søndag var på besøg hos Lyngby i begge holds første kamp i Superligaen i foråret.

Men det var ikke til at se. Hverken i spillet på banen eller slutresultatet.

Kampen endte 1-1. FC Nordsjælland var ellers på vej mod sejr, men topholdet nedsmeltede til sidst.

I 88. minut blev Adamo Nagalo udvist efter at have fået to gule kort i forbindelse med den samme episode, og et par minutter inde i tillægstiden udlignede Alfred Finnbogason så til slutresultatet.