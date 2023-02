Liverpool straffede store Newcastle-brølere i vigtig sejr

Hjemmeholdet kom flyvende ud, pressede Liverpool hårdt og var tæt på at komme i front efter få minutter.

Men Newcastle har det ofte svært mod Liverpool. I 12 ligakampe i træk har klubben fra det nordøstlige England ikke slået holdet fra Beatles-byen, og 13. gang blev heller ikke lykkens gang.

I stedet for en drømmestart med scoring, som var tæt på, faldt det hele fra hinanden på mindre end et kvarter.

To gange på syv minutter blev bolden lagt over Newcastles bagkæde, hvor henholdsvis Darwin Nuñez og Cody Gakpo tæmmede kuglen og sparkede den forbi Nick Pope i målet.

Ondt blev til værre bare fem minutter senere, da Pope ikke ville stå tilbage for sit forsvars tvivlsomme indsats. Keeperen fejlede fuldstændig i et indgreb, da han ville stoppe en kontra langt uden for eget felt.