OB forlænger cheftræners kontrakt med et år

Andreas Alm har været cheftræner for OB siden sommeren 2021 og indtil videre stået i spidsen for det fynske mandskab i 56 kampe.

Af dem er 20 blevet vundet. 20 er endt uafgjort og 16 er blevet tabt.

- Det er virkelig en dejlig følelse at forlænge med klubben, siger Andreas Alm på OB’s hjemmeside.

- Jeg vil være med til at skabe noget bæredygtigt ud over min tid i klubben, og jeg ser forlængelsen af aftalen som et bevis på, at vi er klar til fortsat at arbejde hårdt sammen for at få succes.