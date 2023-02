Manglende effektivitet kostede City pointtab mod oprykker

Med sejren over Arsenal i seneste runde stemplede Manchester City for alvor ind i den engelske mesterskabskamp. Lørdag smed City dog point med 1-1 ude mod Nottingham Forest.

Med Arsenals sejr over Aston Villa tidligere lørdag betyder det, at London-klubben igen topper tabellen. Holdet har to point mere end City, som endda har spillet en kamp mere.