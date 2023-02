Bayerns ti mand sætter førstepladsen på spil

Bayern München er nu oppe på to liganederlag i sæsonen.

Den sydtyske storklub tabte lørdag med 2-3 ude til formsvage Borussia Mönchengladbach, der var i overtal i næsten hele opgøret.

Dermed kan Bayern blive overhalet af Union Berlin søndag, hvis hovedstadsklubben formår at vinde hjemmekampen over bundproppen Schalke 04. Dortmund kan nå samme antal point som Bayern med en sejr over Hertha Berlin.