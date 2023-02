Slimane efter tumult: Har modtaget racistiske hadbeskeder

Episoden blev meldt til politiet, men efter at have undersøgt videomateriale fandt Københavns Vestegns Politi ikke grundlag for at rejse sigtelse.

- Det er i dag (fredag, red.) blevet meldt ud både fra politiet og fra min arbejdsgiver, at der ikke er hold i den ensidige fremstilling af episoden og mig - vi var lige gode om det, forklarer Slimane.

- Det håber jeg giver stof til eftertanke og anledning til dårlig smag i munden hos alle de mennesker og medier, der har benyttet episoden til at sætte mig i dårligt lys ved at portrættere episoden og mig, som noget den og jeg ikke er.

Brøndby tager søndag hul på forårssæsonen hjemme mod Horsens.