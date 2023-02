AGF'er scorede fra hjørneflaget: Vinden gjorde det muligt

- Det var en blæsende aften. Det var dejligt at slutte en så forfærdelig fodboldkamp af med at få tre point og score et mål, siger Mikael Anderson til TV3 Sport.

Allerede fem minutter før pausen havde AGF-spilleren forsøgt sig med et langskud i den drilske vind. Forsøget ramte indersiden af stolpen. Der var mere held, da Anderson lidt senere prøvede igen ude fra hjørneflaget.

- Jeg fornemmede, at der var godt med vind, hvilket gav mulighed for at score. Så jeg gik efter at ramme kassen, og heldigvis gik den ind.