Medie: Barcelona overførte 49 millioner til dommer

Sagen om FC Barcelonas pengeoverførsler til en tidligere leder for de spanske fodbolddommere er større end først antaget.

Det skriver avisen El Mundo.

Torsdag bekræftede storklubben, at anklagere var i gang med at granske overførslerne til den tidligere næstformand i dommerkomitéen under Det Spanske Fodboldforbund, Jose Maria Enriquez Negreira.