Ellers noget at bemærke? Jo, såmænd. FC Midtjylland var på ny uden Pione Sisto, en af Superligaens mest vellønnede figurer, som ikke har spillet et eneste minut i 2023 under træner Albert Capellas. I forhold til den meriterende 1-1-kamp i Lissabon i torsdags, da FC Midtjylland skaffede sig et fordelagtigt udgangspunkt til returkampen i denne uge i Herning, var der byttet ud på to positioner. Ud røg Armin Gigovic og Frederik Heiselberg, nye i startformationen var Aral Simsir og egypteren Emam Ashour, der debuterede med et prægtigt langskudsmål i Europa League-kampen.