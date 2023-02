Det blev første halvlegs første og sidste store chance, og dermed kunne holdene bytte side til modvind og omvendt.

AGF havde mere held med at udnytte stormens kræfter, da Mikael Anderson kort inde i anden halvleg sendte et knaldhårdt indlæg mod bagerste stolpe, men i stedet for at ramme en medspiller, ramte bolden stolpen.

Opskriften var næsten præcis den samme, da Mikael Anderson 20 minutter senere sendte et hjørnespark ind i feltet. Vinden tog fat i kuglen, spillerne i feltet fik ikke ramt den, og så fik den lov at gå i mål. 1-0 til AGF.

Målet fik AGF til at trække sig længere tilbage på banen og gav plads til AaB, som forsøgte at gøre det, holdet har haft så svært ved denne sæson: at score.