Spansk anklager undersøger Barcelona-betalinger til dommer

Samarbejdet blev stoppet i 2018, fordi klubben skulle reducere sine udgifter, oplyser Barcelonas daværende præsident Josep Maria Bartomeu til avisen Mundo Deportivo.

Bartomeu fortæller desuden, at samarbejdet startede allerede i 2003.

Dommerkomitéen i Det Spanske Fodboldforbund fortæller, at Jose Maria Enriquez Negreira ikke har haft nogen rolle siden 2018.

Ifølge Cadena Ser har de spanske anklagere undret sig over, at de ikke kunne se, at der var leveret nogen modydelse for overførslerne på 1,4 millioner euro. Til radiostationen forklarer den tidligere næstformand dog, at hans arbejde blev leveret mundligt.