Dortmund besejrede Chelsea

Borussia Dortmund tager om tre uger til London med en lille fordel i Champions League-ottendedelsfinalen mod Chelsea.

Tyskerne tog på hjemmebane første stik med en sejr på 1-0 onsdag aften. 21-årige Karim Adeyemi blev matchvinder i anden halvleg, efter at et ridt fra dybt inde på egen banehalvdel endte med et mål.