Bundhold stak kæp i hjulet på Inters Napoli-jagt

Det bliver sværere og sværere at forestille sig, at den fodboldgale by Napoli ikke kan bryde ud i mesterskabsjubel for første gang siden 1990, når kalenderen rammer de tidlige sommermåneder.

Inter er nærmeste forfølger i Serie A-tabellen, men efter et nyt pointtab efter 0-0 ude mod Sampdoria, har Milano-klubben hele 15 point op til Napoli.