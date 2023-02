Jürgen Klopp afviser spekulationer om udbrændthed

- Jeg vil ikke, og jeg kan ikke forlade klubben, siger Jürgen Klopp ifølge BBC.

- Jeg er ansvarlig. Ansvaret er stort, og jeg vil gerne have det ansvar, og jeg vil gerne ordne det. Jeg er 100 procent dedikeret, siger Klopp.

Han fortæller, at da han forlod Mainz for at tage til Dortmund, var det et skridt op ad karrierestigen. Da han forlod Dortmund, var han udbrændt og havde brug for en ny udfordring.

Lige nu står han i en situation, som hverken ligner den i Mainz eller Dortmund, fastslår han.