Real Madrid slog egyptere og er tættere på VM-triumf

Real Madrid er et skridt tættere på at kunne kalde sig verdens bedste klubhold.

Onsdag aften snuppede den spanske fodboldklub en stensikker 4-1-sejr over egyptiske Al Ahly i semifinalen ved VM for klubhold.

Vinicius Junior og Sergio Arribas scorede et mål hver, og Federico Valverde scorede to i opgøret, hvor den kroatiske stjerne Luka Modric misbrugte et straffespark.