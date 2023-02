Klubløse Lasse Vigen har skrevet kontrakt med Silkeborg

Silkeborg har haft nogle gode sæsoner under træner Kent Nielsen.

Som oprykker sluttede klubben sidste år på tredjepladsen i Superligaen og var i efteråret i gruppespillet i Conference League.

- Holdet har en attraktiv spillestil, som jeg glæder mig til at blive en del af, og jeg vil gøre mit allerbedste for at hjælpe klubben til at få en god forårssæson i en meget tæt og spændende Superliga, siger Lasse Vigen.

Silkeborg er før forårssæsonen på fjerdepladsen i den bedste række.

Kampen om at komme i top-6 og dermed blive en del af medaljeslutspillet er dog tæt. Der er således kun et point ned til FC Midtjylland under slutspilsstregen.