- Jonas er fysisk stærk, har et godt hovedspil, et fint venstreben og er spilintelligent, og så er han meget verbal, når han er på banen.

- Nu bliver det spændende at følge ham i den fortsatte udvikling, siger Thomas Bælum.

Jonas Skulstad, der i øjeblikket er med på AaB’s træningslejr i Spanien, fik sin fodboldopdragelse i norske Egersunds IK i de lavere rækker og har også spillet collegefodbold i USA.

- Det er en drengedrøm, der er gået i opfyldelse, at jeg nu har fået min første professionelle kontrakt og kan leve af at spille fodbold. At det samtidig er hos en stor klub som AaB, er noget, jeg er superstolt over.

- Holdet er fuld af søde gutter med masser af individuel kvalitet, siger Jonas Skulstad.