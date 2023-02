FC København giver ung stopper lang kontraktforlængelse

- Valdemar er et meget stort talent, som vi har høje forventninger til i FC København.

- Han har allerede bevist, at han kan være med på det højeste niveau, og vi har stor tro på, at han kan udvikle sig yderligere hos os. Derfor giver det rigtig god mening for både os og Valdemar at lave en ny lang aftale, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

Valdemar Lund fik en forsmag på livet som superligaspiller i sidste sæson, hvor han var på banen i tre kampe.

I første halvdel af denne sæson blev det til otte ligaoptrædener. Her scoret han også sit første mål i den bedste række, da han nettede mod Randers i femte spillerunde.