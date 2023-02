Manchester City anklages for at bryde økonomiregler

Ifølge flere britiske medier - heriblandt The Athletic og The Times - risikerer Manchester City at få frataget point for overtrædelserne.

Premier League har listet overtrædelserne op i fem punkter.

Manchester City beskyldes i det første punkt for at give urigtige oplysninger om blandt andet sponsorindtægter.

Det samme gælder oplysninger om spillernes kontrakter, specielt fra 2009 til 2013, står der i punkt nummer to.

Bruddet på Financial Fair Play-reglerne, som er indført af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), er den tredje af forseelserne.