Nyfødt søn og debutmål fuldendte perfekt uge for Stage

Den seneste uge kunne ikke være gået meget bedre for Jens Stage, som både blev far til en søn og fik scoret sit første mål for Werder Bremen.

Jens Stage scorede et kanonmål til 1-0 efter en times spil for Werder Bremen, som vandt 2-0 ude over Stuttgart i den tyske Bundesliga.

- Det har været den perfekte uge. At blive forældre er for mig og min kæreste fantastisk. Jeg har tænkt meget på min familie på det seneste, men nu handler det igen om fodbold, siger Jens Stage ifølge dpa.