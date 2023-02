Liverpool blev sendt længere ned i dyndet

Victor Kristiansen startede inde for Leicester og fik Premier League-debut, da Leicester vandt 4-2 over Aston Villa efter både at have været bagud 0-1 og 1-2.

Bournemouth havde Philip Billing inde fra start, da det mod Brighton endte med et nederlag på 0-1 efter et mål scoret i 87. minut af japanske Kaoru Mitoma.

Han blev dermed matchvinder for Brighton med en sen scoring for anden kamp i træk. I sidste weekend gjorde han det samme, da Brighton vandt 2-1 over Liverpool i FA Cuppen.

Efter lørdagens resultater har Manchester United 42 på tredjepladsen. Newcastle kan senere søndag matche det med en sejr over West Ham.

Liverpool har 29 point på tiendepladsen. Brentford har 33 på sjettepladsen.