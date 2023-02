Braithwaite scorede og skaffede Espanyol point

Espanyol har lige nu blot to point ned til Cadiz under nedrykningsstregen, så der er stadig ikke meget at give af.

Braithwaite slog til efter lidt under en times spil, da den danske landsholdsangriber stod på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Et indlæg fra højre kom ind i feltet, og efter at en holdkammerat havde rørt bolden først, var det bare at prikke den det sidste stykke i nettet for Braithwaite.

Med scoringen er Braithwaite oppe på fem sæsonmål i La Liga. Fire ud af de fem mål er kommet på hjemmebane. To af dem i de seneste tre ligakampe.