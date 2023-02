Bundhold satte en stopper for Arsenal

Everton vandt 1-0 på et mål af James Tarkowski efter en times spil. Sejren løfter i hvert fald for en stund Liverpool-klubben væk fra nedrykningspladserne.

Everton er nummer 17 med 18 point på kontoen. Placeringen kan dog ændre sig allerede senere lørdag.

Arsenal fører Premier League med 50 point. Der er fem point ned til Manchester City på andenpladsen.

Mens der i en målløs første halvleg ikke var ret mange højdepunkter, så skete der alligevel bemærkelsesværdige ting på Goodison Park.

Eller rettere over Goodison Park. Kampen var således ikke ret mange minutter gammel, da et fly fløj over stadion med et banner, hvorpå der stod ”ligaens dårligst drevet klub. Tid til at gå, Bill” med henvisning til klubformand Bill Kenwright.