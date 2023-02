Kontinuitet overskyggede alt i FCK: Vi må se med Delaney

- Der er en udløbsdato på sådan noget her, men når timingen er der, og Thomas er frisk og fit, så vil vi gerne prøve at løse det, siger sportsdirektøren, der er klar til at afsøge mulighederne igen til sommer.

- Vi må se, hvordan situationen er for Thomas til den tid. Om han har fundet lykken i Hoffenheim. Vi må vente og se, siger han.

FCK præsenterede i oktober sidste år en strategi, der lidt hårdt skåret op handler om enten at hverve spillere til toppen af hierarkiet eller unge spillere med stort potentiale, mens bredden helst skal udgøres af egne talenter.

Blandt andet af den årsag har Peter ”PC” Christiansen ifølge eget udsagn afvist flere muligheder i løbet af januar, og han har fået god hjælp af sin unge cheftræner.

- Neestrup har været top at have med på siden. Han har skåret igennem. Han skal have kæmpe kredit. Især fordi det er hans første transfervindue.

- Træneren skal indimellem tage depechen og sige: ”Jeg vil hellere have ham der end ham der”, eller: ”Hvis ikke vi kan få ham der, vil jeg hellere undvære”. Han er kræsen, og det skal han også være, siger Christiansen.

Jacob Neestrup er allerede blevet kendt for at kommunikere klart udadtil, og det gør han altså også indadtil.

- Hvis vi ikke havde den rette følelse for en spiller, så skulle vi ikke hente ham. Der er vigtigt for mig at kunne sige, at der er ikke noget dødvægt med videre i FCK fra det her transfervindue, siger Neestrup.

Peter ”PC” Christiansen fortæller, at han fortsat er åben for at slippe breddespillere til klubber i lande, hvor transfervinduet endnu ikke er smækket i.