Dreyer scorede første mål for Anderlecht og cementerede sejr

Anders Dreyer har fået en lovende start på sit ophold i Anderlecht.

Fredag kom danskeren for første gang på måltavlen for sit nye hold, da han scorede til 2-0 i Anderlecht sejr på de samme cifre over Oostende i den belgiske liga.

Dreyer så godt som sikrede sejren, da han sendte bolden i mål i 89. minut.