Real Madrid slog Valencia og holder snor i Barcelona

Asensio stod for kampens højdepunkt, da han seks minutter efter pausen modtog en aflevering fra Karim Benzema og tordnede bolden op i det fjerne målhjørne til 1-0.

Bare to minutter senere slog lynhurtige Vinicius Junior til med en scoring, der lukkede opgøret.

Valencia formåede ikke at true hjemmeholdets mål, og betingelserne for et comeback blev ikke nemmere, da Gabriel Paulista 20 minutter før tid blev udvist for at sparke Vinicius Junior ned.

Med en mand i undertal blev Valencia presset endnu længere tilbage på banen, og spændingen forduftede helt.