Anklagerne mod Mason Greenwood er blevet droppet

- Under disse omstændigheder har vi en pligt til at stoppe sagen, lyder det fra talsmanden.

I januar sidste år blev Greenwood fængslet, men siden løsladt mod kaution. Han blev på grund af sagen suspenderet af Manchester United og har været det siden.

Den 21-årige angriber var tiltalt for forsøg på voldtægt, kontrollerende og tvingende adfærd og overgreb med personskade til følge. Alle tre forhold drejede sig om den samme forurettede, men er som nævnt nu helt droppet.

Det er uvist, hvad der kommer til at ske med Greenwoods fodboldkarriere fremadrettet. United har endnu ikke meldt noget ud.

Greenwood er til dato noteret for at have spillet 83 Premier League-kampe for Manchester United og en enkelt kamp for det engelske landshold.