Fransk forsvarsstjerne dropper landsholdet

VM-finalen i Qatar blev Raphaël Varanes svanesang på det franske fodboldlandshold.

I en alder af blot 29 år stopper midterforsvareren sin landsholdskarriere, meddeler han på Instagram.

- Jeg har tænkt over det i flere måneder og er kommet frem til, at det er det rigtige tidspunkt for mig at trække mig tilbage fra landsholdet, skriver Raphaël Varane.