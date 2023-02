Portugisisk klub har hentet 55-årig angriber i Japan

Miura er ejet af Yokohama FC fra den japanske J-League. Her har han rekorden for at være den ældste spiller, som nogensinde har scoret i ligaen.

Den slog han for snart seks år siden. Nu går turen til Portugal.

- Selv om det er et nyt sted for mig, vil jeg arbejde hårdt for at vise alle den spillestil, jeg er kendt for, siger han ifølge BBC.

55-årige Miura, som har 89 landskampe på cv’et, har proklameret, at han vil fortsætte karrieren, til han fylder 60 år.

Ud over Japan og Brasilien har han spillet for klubber i Kroatien, Italien og Australien.