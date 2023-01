FCM har solgt stortalent til kommende EL-modstander

Det er blot et år siden, at midtjyderne hentede ham i OS Adobo i Elfenbenskysten. Så alt tyder på, at FC Midtjylland har gjort en særdeles god handel.

Han nåede aldrig at få officiel debut for førsteholdet i Danmark.

- Vi er stolte over, at vores udviklingsplan har bidraget til, at Ousmane nu kan tage et stort skridt i sin karriere, siger sportschefen.

Om få uger står FC Midtjylland over for netop Sporting CP i Europa Leagues 16.-delsfinaler.

Første kamp spilles i den portugisiske hovedstad, Lissabon, 16. februar, mens returkampen spilles en uge senere i Herning.