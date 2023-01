Hjulmand har genfundet modet efter VM-nedtur

Landstræner Kasper Hjulmand har genfundet modet efter vinterens store skuffelse ved VM i Qatar.

Hjulmand fortæller til TV 2 Sport, at han efter en evaluering af slutrunden ønsker at blive på posten. Hans aftale med Dansk Boldspil-Union (DBU) løber frem til sommeren 2024.

- Spillerne og jeg kan sammen meddele, at vi er klar til at angribe og vise hele befolkningen, at vi er her endnu. Så det glæder vi os til, siger Kasper Hjulmand til TV 2 Sport.