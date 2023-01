Randers har sendt tidligere Birmingham-angriber til Fredericia

- Det er dog på banen, det gælder, og der har det knebet lidt med at få nok minutter i efteråret.

- Jeg vil spille, og det får jeg bedre muligheder for i Fredericia, og jeg glæder mig til at komme i gang dernede. Jeg kommer til at savne gutterne og alle de andre i Randers FC, og jeg ønsker dem alt det bedste for resten af sæsonen, forklarer han.

FC Fredericia har for vane at spille med i den sjove ende af 1.-division, men holdet overvintrer på tiendepladsen med samme antal point som Hobro, der ligger under nedrykningsstregen.

På transfervinduets sidste dag har Randers også meddelt, at den 28-årige svenske forsvarsspiller Carl Johansson kommer til på en lejeaftale, der gælder resten af sæsonen.