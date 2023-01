AGF har lejet svensk højreback i Malmö FF

- Han er en stor og stærk back, som har vist sit værd - også internationalt for Malmö FF i deres europæiske kampe - og vi ser frem til at byde ham velkommen her i Aarhus, siger Bjørnebye.

Den 24-årige Beijmo fik sin debut i Allsvenskan for Djurgårdens IF i 2017 og har siden været omkring Werder Bremen og Greuther Fürth, før han i august 2020 returnerede til svensk fodbold og Malmö FF.

Han er noteret for 13 landskampe for det svenske U21-landshold.

Beijmo er med i truppen, når AGF mandag spiller testkamp ude mod FC København.