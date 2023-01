AGF har hentet kantspiller hos Brøndbys overskudslager

Den 22-årige kantspiller Peter Bjur skifter fra Brøndby til AGF. Han har fået en aftale frem til udgangen af 2026. Det oplyser AGF og Brøndby på deres hjemmeside.

- Vi kan byde velkommen til en dygtig og talentfuld spiller. Og vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at få Peter til Aarhus, hvor han bliver en god tilføjelse til vores trup.