OB henter bosnisk midtbanespiller i Slovakiet

- Alen har de kvaliteter, vi søgte på 6’er-positionen. Han har et stort løbepensum, og han er god til at sætte sine holdkammerater i scene på både kort og lang afstand, siger fodbolddirektør Björn Wesström.

Mustafic ser frem til at folde sig ud i Odense.

- Jeg er skiftet til OB, da det er en stor klub med en flot historie. Jeg har hørt meget godt om klubben, og jeg har hørt, at fansene er rigtig, rigtig fede, siger han.

- OB er en stor klub med høje ambitioner, og jeg vil give alt, hvad jeg har for den her klub. Men samtidigt er alt nyt for mig: Et nyt land med ny kultur og nye mennesker, så lige nu glæder jeg mig bare til at møde mine holdkammerater og klubbens fans.