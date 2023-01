Dembele sparkede Barcelona i pokalsemifinalen

Real Sociedad-keeper Alex Remiro så ud til også at ville dække et eventuelt indlæg, og derfor åbnede han et hul ved forreste stolpe, som Dembele effektivt fik udnyttet med et hårdt spark.

Fem minutter før pausen havde Real Sociedad gjort det svært for sig selv, da den formstærke midtbanespiller Brais Mendez havde modtaget rødt kort.

Barcelona var dog ikke i stand til at udnytte overtallet til flere mål i kampen. Midtbanespilleren Gavi var dog tæt på, da han ramte overliggeren i anden halvleg.

Andreas Christensen spillede næsten hele kampen i Barcelonas midterforsvar foran de 59.610 tilskuere. Et minut inde i kampens tillægstid blev den danske landsholdsspiller skiftet ud.