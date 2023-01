Lyngby henter ung islænding i Dortmund

Lyngbys fodboldchef, Nicas Kjeldsen, mener, at nyerhvervelsen er godt skolet både offensivt og defensivt.

- Han dækker mange forskellige positioner og kan i vores system sagtens dække både venstre back, venstre kant eller være indadgående højre kant, siger Nicas Kjeldsen.

- Han har en rigtig god venstre fod, som vi kan sætte op på flere forskellige måder, hvilket klart har været et plus i forhold til, at vi allerede har en ung, talentfuld venstreback i Gustav Mortensen, som vi prioriterer at have en plads til.