Sjældent Mæhle-mål hjalp Atalanta til point mod Juventus

Anden halvleg var lige begyndt, da Mæhle gik med i venstre side og fik en perfekt aflevering i feltet efter fint kombinationsspil. Koldblodigt lagde Mæhle bolden uden for keeper Wojciech Szczesnys rækkevidde til 2-2-udligning.

På landsholdet har Mæhle været en hyppig målscorer, men det har ikke været tilfældet hos Atalanta. Man skal faktisk et år tilbage for at finde hans seneste mål i Serie A.

Syv minutter efter udligningen kom Atalanta atter foran ved Lookman på et hovedstød, men heller ikke denne gang holdt føringen. Juventus kom på 3-3 ved Danilo på et frispark lige uden for feltet i det 65. minut.

Angriberen Rasmus Højlund var valgt til Atalantas startopstilling efter at have scoret i fire kampe i træk, men det blev ikke til den femte træffer på stribe for den tidligere FCK-spiller.