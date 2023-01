Christensen skadet efter involvering i flot mål i Barcelona-sejr

Den første halve time var en ørkenvanding, hvor Barcelona havde bolden meget, men intet skabte over for Getafe, hvis kæder stod godt.

Da der kom hul på bylden efter 34 minutter, var det, da Getafe mistede bolden på egen banehalvdel, så Barcelona fik plads til at sætte et angreb op.

Andreas Christensen brød Getafes boldbesiddelse med en fremragende aflevering i dybden til Raphinha, der fra venstre side sendte bolden mod midten, hvor Pedri sendte den i mål.

Getafe havde faktisk også sine muligheder og manglede ikke meget for at komme på tavlen i første halvleg.

Anden halvleg var også svær at hidse sig op over. Barcelona kontrollerede spillet, men var uden snert i angrebsspillet, og man fornemmede, at holdet mest havde fokus på at cruise sejren hjem. Det lykkedes trods alt.