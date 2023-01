Bayern og Leipzig misser begge tre point i tillægstiden

Leipzig havde hårdt brug for ikke at tabe kampen for at holde snor i Bayern i toppen af Bundesligaen. Med det uafgjorte resultat er afstanden mellem holdene fortsat på seks point efter 16 spillerunder.

Den danske Leipzig-spiller, Yussuf Poulsen, så hele kampen fra bænken.

Og danskeren kunne se to hold, som offensivt havde svært ved at spille sig til de helt åbne chancer i den første Bundesliga-kamp efter VM-slutrunden i Qatar og en tysk juleferie. Men så fik Bayern München også fat, som første halvleg skred frem.