FIGC indstiller til, at både Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) også udelukker de involverede aktører.

Med 15 fratrukne point vil Juventus falde fra tredje til tiendepladsen i den bedste italienske fodboldrække.

Før weekendens kampe vil det regnestykke betyde, at der vil være præcis 15 point op til top-4, der giver adgang til Champions League i næste sæson.

Plus Valenza-sagen er ikke den eneste økonomiske skandalesag, som hænger over Juventus.

I slutningen af november gik hele Juventus-ledelsen af, efter at det kom frem, at der var rod i regnskaberne.

Klubben er i sagen, der kaldes Prisma, anklaget for at have underdrevet de finansielle tab i perioden fra 2018 til 2021. Særligt i perioden under coronapandemien.

Det drejer sig om tvivlsom regnskabsførelse, usande finansielle redegørelser, sort udbetaling af løn og markedsmanipulation.

Der er høring i Prisma-sagen i marts.