AC Horsens gentager succesformel: Lejer forsvarsspiller

- Han er teknisk dygtig, atletisk og en intelligent forsvarsspiller, der er god og rolig på bolden, og der sidder et godt fodboldhoved på ham, der gør ham i stand til at løse komplicerede situationer.

- Vi glæder os til at flytte ham yderligere og hjælpe ham med at indfri hans potentiale, som vi har gjort med andre afrikanske spillere. Heldigvis er han lærevillig og nysgerrig efter at blive bedre, siger cheftræner Jens Berthel Askou.

19-årige Saine var anfører, da Falcons FC i sidste sæson vandt den gambiske Premier League. I november og december prøvetrænede han i AC Horsens.