Medie: Brøndby accepterer amerikansk bud på Maxsø

Andreas Maxsø skal måske snart spille fodbold i USA.

Ifølge B.T. har Brøndby accepteret et bud fra klubben Colorado Rapids på den 28-årige anfører.

Maxsøs kontrakt står til at udløbe til sommer. B.T. mener at vide, at Maxsø og Colorado Rapids er i dialog om en fireårig aftale.

Andreas Maxsø kom til Brøndby i september 2019 fra tyske Uerdingen, og forsvarsprofilen har flere gange været rygtet væk fra vestegnsklubben.