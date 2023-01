Brentford forlænger med dansk VM-spiller

Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Jensens kontrakt stod egentlig til at udløbe til sommer, og cheftræner Thomas Frank er glad for, at et farvel til danskeren er undgået.

- Jeg synes, at han har været en af vores bedste spillere i denne sæson, efter at han i sidste sæson var uheldig med sygdom og skader. Han har vist, hvad han kan tilbyde holdet, og hvor stort et potentiale han har.

- Han er vores foretrukne sparker på dødbolde, og vi ved, at han kan diktere kampene fra den centrale midtbane. Jeg ville gerne have flere mål og assist fra ham i denne sæson, og det har jeg fået, siger Thomas Frank.