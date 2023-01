AaB henter Helenius hjem i jagten på overlevelse

- Det var en fantastisk følelse og bekræftede mig i, at jeg gerne ville slutte ordentligt af i AaB, hvis muligheden opstod. Det er jeg glad for, at jeg har fået muligheden for nu, siger Nicklas Helenius.

Silkeborg-sportschef Jesper Stüker fortæller til sin klubs hjemmeside, at den har ”accepteret et fornuftigt købstilbud” for Helenius. Salget er tænkt grundigt igennem, understreger sportschefen.

- Det har selvfølgelig krævet visse overvejelser at sælge den fungerende anfører og sidste sæsons topscorer, men vi føler os rigtig godt besat på angriberposten, og vi har også en trupstørrelse at tage hensyn til.

- Samtidig har Nicklas haft en drøm om at vende tilbage til Aalborg og hjælpe AaB, og vi siger derfor nu farvel og tak for en kæmpe indsats for SIF, hvor vi alle vil huske ham som en meget vigtig figur i de seneste års opture, siger Jesper Stüker.