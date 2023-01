Barcelona rundbarberede Real Madrid i Super Cup-finale

Barcelona efter 2-2 mod pokalvinder Betis, og Real Madrid efter 1-1 mod den tabende pokalfinalist, Valencia.

Courtois præsterede endnu en stor redning i Real-buret, inden han efter 70 minutter måtte slå ud med armene i afmagt, efter at Barcelona havde straffet et boldtab med et 3-0-mål.

Lewandowski fandt Gavi, der slog bolden inden foran mål, hvor Pedri nemt kom på måltavlen.

Rodrygo kom lidt senere tæt på en reducering, men den kom først i overtiden, hvor Benzema sparkede bolden i nettet til meget begrænset jubel.

Barcelona-spillerne får næppe mulighed for at afholde den helt store fest. Allerede torsdag skal holdet i aktion mod Cueta i Copa del Rey. Real Madrid gæster samme dag Villarreal.