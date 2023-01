Bekymret Klopp tager ansvaret for kæmpe Liverpool-nedtur

- Jeg ved, at det er mit ansvar. Og det bliver ikke svært at forbedre holdet. Vi kan tage absolut ingenting med fra denne kamp. Kun de ting, der ikke fungerede, siger Klopp.

Liverpool er blot nummer otte i Premier League og dermed i overhængende fare for at slutte uden for top-4 for første gang siden 2016.

- Selvfølgelig er jeg bekymret. Hvordan kan man være andet efter sådan en kamp. Jeg kan ikke stå her og påstå, at det ikke skete. Selvfølgelig bør vi være meget bekymrede, siger Klopp.

Allerede tirsdag har Liverpool mulighed for revanche, når holdet gæster Wolverhampton til en omkamp i FA Cuppen.